Россиянка рассказала, как ее удерживали в мошенническом центре в Мьянме

ДЖАКАРТА, 9 июл — РИА Новости. Россиянка, которую удерживали в мошенническом центре в Мьянме, рассказала РИА Новости, что организаторы мошеннической схемы обещали платить ей до девяти тысяч долларов в месяц за участие в обмане иностранцев.
По словам собеседницы агентства, она познакомилась с гражданином Китая, который пригласил ее в Мьянму. Однако по прилете в Янгон вместо него россиянку встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр, где сообщили, что мужчина уже получил деньги за ее продажу.
«За мной постоянно следили. Девушки, которые жили рядом, контролировали каждый мой шаг и докладывали руководству обо всем, что я делала. Я пыталась обратиться за помощью к другим работникам центра, в том числе к китайцам, которые занимались перепиской с жертвами. Мне говорили только: смирись и не сопротивляйся», — рассказала россиянка.
По ее словам, организаторы центра пытались убедить ее остаться, обещая высокий заработок.
«Мне обещали деньги. Говорили, что я смогу зарабатывать до девяти тысяч долларов в месяц. Но я понимала, что никакие деньги не имеют значения, если ты находишься фактически в рабстве и не можешь уйти», — рассказала собеседница агентства.
Под угрозой убийства женщину заставляли участвовать в инвестиционных аферах: знакомиться с мужчинами в интернете, обещать им любовь и личную встречу, а затем убеждать переводить деньги на поддельные инвестиционные платформы. Для этого преступники использовали созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.
Ранее в посольстве России в Мьянме сообщили РИА Новости, что освобожденная россиянка была передана сотрудникам российского посольства в Таиланде для организации ее безопасного возвращения на родину. В дипмиссии отметили, что операция стала результатом совместной работы российских дипломатических представительств, МВД России, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.