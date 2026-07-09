Россиянка рассказала, как ее удерживали в мошенническом центре в Мьянме

«За мной постоянно следили. Девушки, которые жили рядом, контролировали каждый мой шаг и докладывали руководству обо всем, что я делала. Я пыталась обратиться за помощью к другим работникам центра, в том числе к китайцам, которые занимались перепиской с жертвами. Мне говорили только: смирись и не сопротивляйся», — рассказала россиянка.