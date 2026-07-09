В Ленинградской области сбили беспилотник ВСУ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. БПЛА противника сбит в Ленинградской области, беспилотная опасность в регионе отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области. Был сбит один БПЛА противника», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».
Губернатор отметил, что жертв и разрушений нет. Он также поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.
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