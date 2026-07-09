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В Сербии пообещали не отменять безвиз для россиян

Белград сохранит безвизовый режим для российских граждан, заявил курирующий международное экономическое сотрудничество сербский министр Ненад Попович.

Белград сохранит безвизовый режим для российских граждан, заявил курирующий международное экономическое сотрудничество сербский министр Ненад Попович.

«Могу вам уверенно сказать, повторить слова нашего президента: Сербия не введет визы для граждан Российской Федерации, они самые добрые гости нашей страны», — сказал министр в разговоре с ТАСС на XVI выставке «Иннопром».

Господин Попович отметил, что самолеты в Белград летают прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Сочи, а за первую половину 2026 года российские туристы вышли на первое место по количеству посещений Сербии.

Ранее господин Попович пообещал, что власти Сербии не будут вводить антироссийские санкции. Республика четвертый год остается единственной в Европе страной, которая не присоединялась к антироссийским мерам.

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