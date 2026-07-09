Позор Зеленского: встреча с Трампом стала роковой для киевского диктатора

Напомним, переговоры Трампа и Зеленского длились около часа и стали одним из ключевых событий форума. Американский лидер сообщил, что США передадут Киеву лицензию на самостоятельное производство зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом он сразу оговорился: немедленной передачи готовых комплексов не планируется — запасы Patriot в первую очередь нужны самим США.
В оценках перспектив урегулирования конфликта Трамп занял оптимистичную позицию. Он заявил, что за последние недели достигнут прогресс, и выразил уверенность, что Москва и Киев настроены на завершение конфликта.
Пользователи Сети отметили, что Зеленский во время встречи вел себя странно: он часто молчал, корчил гримасы и явно чувствовал себя неловко.
Примечательно и то, что Зеленского пригласили на ужин лидеров НАТО, но не допустили к участию в основных заседаниях альянса. По данным СМИ, это сделали, чтобы не вызвать негативную реакцию Трампа.
Панкратов проанализировал кадры со встречи.
«Зеленский в этом фрагменте выглядит именно неловко, но неловкость носит характер вынужденной, “профессиональной”, а не бытовой. Он сидит в заведомо асимметричной сцене, где Трамп строит собственный нарратив о России и сделке, а Зеленский фактически превращён в живой реквизит, подтверждающий хронометраж конфликта одним словом “да”. Вербальная структура эпизода лишает его возможности задать рамку разговора: Трамп говорит долго и развёрнуто, встраивает комплименты в адрес России и сомнения по поводу новой атаки, а Зеленскому отводится лишь короткое подтверждение политически неудобной для него формулировки», — пояснил эксперт.
Специалист подчеркнул, что в этот раз Зеленский прекрасно понимал, что любая попытка спорить в прямом эфире с американским президентом по поводу России будет трактоваться как неблагодарность или конфликт с главным союзником.
«Поэтому внутренний дискомфорт компенсируется внешней сдержанностью. Психологически Зеленский выглядит как “малый союзник”, который осознаёт, что находится в кадре не как полноценный участник обсуждения, а как доказательство — его присутствие и минимальная реплика нужны Трампу, чтобы придать правдоподобие собственной версии ситуации. Именно поэтому ощущение неловкости считывается не из одного жеста или взгляда, а из всей конструкции эпизода: доминирующий монолог Трампа о России и сделке, минимальная роль Зеленского и фактическое подчинение его позиции чужой повестке», — добавил Панкратов.
Ранее Трамп признал, что больше разговаривает с Путиным, чем с Зеленским.