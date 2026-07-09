Позор Зеленского: встреча с Трампом стала роковой для киевского диктатора

«Зеленский в этом фрагменте выглядит именно неловко, но неловкость носит характер вынужденной, “профессиональной”, а не бытовой. Он сидит в заведомо асимметричной сцене, где Трамп строит собственный нарратив о России и сделке, а Зеленский фактически превращён в живой реквизит, подтверждающий хронометраж конфликта одним словом “да”. Вербальная структура эпизода лишает его возможности задать рамку разговора: Трамп говорит долго и развёрнуто, встраивает комплименты в адрес России и сомнения по поводу новой атаки, а Зеленскому отводится лишь короткое подтверждение политически неудобной для него формулировки», — пояснил эксперт.