Врач Полякова: курение перед сдачей анализа может повлиять на результаты

Никотин, независимо от того, поступает он в организм из обычных или электронных сигарет, начинает воздействовать практически сразу: повышается уровень гормонов стресса, изменяется тонус сосудов и обмен веществ. Всё это, в свою очередь, может временно повлиять на некоторые лабораторные показатели.
Об этом предупредила в беседе с RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова.
«Например, после курения может повышаться уровень глюкозы в крови и количество лейкоцитов. Также может изменяться концентрация кортизола, адреналина и других гормонов. Кроме того, после курения может снижаться сатурация — насыщение крови кислородом. Наряду с этим курение может повлиять на такой показатель в крови, как карбоксигемоглобин — его назначают для оценки степени отравления организма угарным газом», — заявила специалист.
Отмечается, что подобные отклонения в анализах крови не всегда значительны, но в некоторых случаях могут исказить диагностическую картину.
«В результате врач может принять выявленные изменения за клинические проявления заболевания. Поскольку правила подготовки зависят от типа исследования, время воздержания от курения стоит заранее уточнить у лечащего врача или в лаборатории», — посоветовала эксперт.
Так, например, перед большинством анализов крови этот интервал составляет не менее одного-двух часов, подчеркнула терапевт.
«Однако при определении показателей, чувствительных к никотину, например кортизола или катехоламинов, данный период может быть больше — иногда 8—12 часов и более. Что касается использования безникотиновых вейпов, в настоящее время исследований о влиянии таких устройств на результаты лабораторных анализов крови пока недостаточно, но имеющиеся данные указывают на их способность изменять гематологические показатели — параметры количественного и качественного состава крови», — рассказала врач.
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