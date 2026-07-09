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Иран нанес ответные удары по американским военным объектам

Press TV: Иран нанес ответные удары по военным объектам США в Бахрейне и Кувейте.

Источник: Аргументы и факты

Иранские вооруженные силы нанесли ответные удары по военным объектам США, расположенным на территории Бахрейна и Кувейта, сообщает телеканал Press TV.

Согласно поступившей информации, в районе расположения штаб-квартиры 5-го флота ВМС США в Бахрейне произошли мощные взрывы, вызвавшие последующее возгорание. Министерство внутренних дел Бахрейна подтвердило активацию системы воздушной тревоги на территории страны.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф также сделал заявление, в котором предупредил американские власти о том, что проход через Ормузский пролив будет возможен исключительно на условиях Тегерана.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что новая волна ударов по Ирану представляет собой ответную реакцию на якобы осуществлённые иранскими силами атаки против морских судов.

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