Последний позор Макрона: французу не простят скандал с женой Эрдогана

«Здесь встретились разные культуры приветствий, буквально прямо противоположные. Французы известны своим галантным отношением к дамам и даже в деловой среде могут себе позволить такой жест, это их национальная особенность. А Турция — это другой мир, там такие вещи не приняты… В Турции целовать руку женщине не принято, более того, это может быть воспринято как неуважение к женщине», — заявила Богачева.