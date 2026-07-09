Последний позор Макрона: французу не простят скандал с женой Эрдогана

Эммануэль Макрон во время саммита НАТО попал в очередной скандал. Он попытался разыграть карту французской галантности перед первой леди Турции Эмине Эрдоган. Однако этот ход обернулся для французского президента публичным фиаско.
Макрон наклонился, чтобы поцеловать руку супруги турецкого лидера, но в последний момент Эмине Эрдоган буквально выдернула кисть из его рук, оставив президента Франции с глупой улыбкой «сглаживать» неловкость. Кадры этого момента мгновенно разлетелись по миру, став символом протокольного унижения.
Оскорбление первой леди.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru ситуацию проанализировала эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева. Она подчеркнула, что Макрон совершил грубейшую дипломатическую ошибку, столкнувшись с непреодолимой стеной культурных различий.
«Здесь встретились разные культуры приветствий, буквально прямо противоположные. Французы известны своим галантным отношением к дамам и даже в деловой среде могут себе позволить такой жест, это их национальная особенность. А Турция — это другой мир, там такие вещи не приняты… В Турции целовать руку женщине не принято, более того, это может быть воспринято как неуважение к женщине», — заявила Богачева.
По словам эксперта, попытка Макрона была не просто бестактностью, а потенциальным оскорблением. В Турции подобные вольности в отношении супруги лидера государства расцениваются как переход личных границ, а для самого Реджепа Тайипа Эрдогана это могло стать красной тряпкой.
Жесткий ответ Эмине Эрдоган.
Почему первая леди так резко отдернула руку? Богачева отметила, что это был не спонтанный испуг, а четкое следование протоколу своей страны.
«Эмине не допустила поцелуя руки. Она поступила четко по своим канонам, в силу национальных особенностей. Более того, сам Эрдоган мог выразить свое недовольство и сказать Макрону: “Почему вы позволяете себе подобное в отношении моей супруги?” Почему протокол Макрона не акцентировал внимание на этом — непонятно», — возмутилась собеседница aif.ru.
Таким образом, госпожа Эрдоган не просто ушла от прикосновения, а фактически дала Макрону жесткий отпор, дав понять, что заигрывания на публике недопустимы. Ее действие стало молчаливой, но очень красноречивой пощечиной французскому лидеру.
Столкновение цивилизаций.
Унижение Макрона оказалось ожидаемым, ведь он перепутал светский раут с государственным визитом. В Европе, как заметила Богачева, принята демократичность и даже фамильярность: политики могут целоваться в щеку на публике, демонстрируя «дружеские отношения». Однако в Турции это воспринимается иначе.
«Мы увидели столкновение двух культур. Первая леди Турции ушла от жеста, который оскорбил бы и ее, и супруга», — подытожила Богачева.