Россия приступает к импортным поставкам нефтепродуктов: как решают вопрос с топливом

Особенно тяжелая ситуация с топливом сложилась в Крыму и Севастополе. Там по-прежнему наблюдаются перебои с поставками нефтересурсов. В Севастополе основной механизм продажи — это выдача топлива по QR-кодам. При этом в других районах полуострова появилась и свободная продажа. Бензин отпускают в ограниченном объеме, продажа в канистры запрещена.