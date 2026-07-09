Россия приступает к импортным поставкам нефтепродуктов: как решают вопрос с топливом

Правительство России принимает меры по преодолению топливного кризиса. В июле РФ начнет импортировать нефтепродукты из других стран. Так в ходе совещания кабмина с главой государства Владимиром Путиным сказал вице-премьер Александр Новак.
По его словам, Россия также начинает наращивать объемы производства топлива за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Правительство также отработало совместно с РЖД возможность предоставления скидок на ж/д тарифы. Это позволит обеспечить условия для импортного топлива, отметил вице-премьер страны.
«В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительно объемы производства», — сказал Александр Новак.
По словам вице-премьера РФ, перебои с поставками этим летом возникают в связи с изменениями в логистике. Для улучшения ситуации, в том числе, запретили экспорт дизельного топлива. В апреле правительство также ввело эмбарго на экспорт бензина. Оно действует до конца июля.
Президент РФ Владимир Путин назвал трудности с бензином временными. Он отметил, что киевский режим пытается сорвать сезон отпусков граждан РФ. Противник намерен дестабилизировать общество. Киев планирует нанести серьезный ущерб экономике России. По словам Владимира Путина, враг не достигнет цели. Российский лидер поддержал несколько инициатив, направленных на ликвидацию кризиса. Он оценил предложение по привлечению малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети топливообеспечения.
Особенно тяжелая ситуация с топливом сложилась в Крыму и Севастополе. Там по-прежнему наблюдаются перебои с поставками нефтересурсов. В Севастополе основной механизм продажи — это выдача топлива по QR-кодам. При этом в других районах полуострова появилась и свободная продажа. Бензин отпускают в ограниченном объеме, продажа в канистры запрещена.
Владимир Путин поручил всем ответственным быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом. В ходе совещания он прокомментировал вопрос субсидий на топливо для региона. Президент РФ призвал чиновников к «другим формулировкам»: не «готовы рассмотреть», а «рассмотреть и принять решение».