Климатолог назвала причины аномальной жары в США и мире

В последние недели сильная жара и штормовая погода создавали серьезную нагрузку на американскую инфраструктуру. В Нью-Йорке температура воздуха в прошлый четверг поднялась до 38 градусов, из-за чего в городе начал плавиться асфальт. Ряд городов на Восточном побережье США отменили или перенесли мероприятия ко Дню независимости из-за жары, а в субботу не менее 840 тысяч домохозяйств остались без электричества на фоне экстремальных температур и штормов.