Климатолог назвала причины аномальной жары в США и мире

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Нынешняя волна аномальной жары в США и мире не является следствием природных циклов или изменения солнечной активности, а вызвана деятельностью человека, таким мнением в беседе с РИА Новости поделилась климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.
«Земля нагревается быстрее, чем когда-либо за всю историю человечества, и виноваты в этом мы. В частности, почти три четверти потепления связаны с выбросами парниковых газов при сжигании угля, газа и нефти. Оставшаяся четверть приходится на вырубку лесов, изменения в землепользовании и неустойчивое сельское хозяйство», — сказала собеседница агентства.
По словам Хэйхо, нынешнюю жару нельзя объяснить естественными факторами, такими как солнечная активность или вулканические извержения. Напротив, если учитывать только природные причины, Земля сейчас должна была бы немного охлаждаться, а не нагреваться.
Климатолог утверждает, что у человечества уже есть решения этой проблемы: переход на чистую энергетику, устойчивое сельское хозяйство и инвестиции в природу.
«Лучшее будущее возможно, но эти волны жары — предупреждающий сигнал о том, что пора действовать», — добавила она.
В последние недели сильная жара и штормовая погода создавали серьезную нагрузку на американскую инфраструктуру. В Нью-Йорке температура воздуха в прошлый четверг поднялась до 38 градусов, из-за чего в городе начал плавиться асфальт. Ряд городов на Восточном побережье США отменили или перенесли мероприятия ко Дню независимости из-за жары, а в субботу не менее 840 тысяч домохозяйств остались без электричества на фоне экстремальных температур и штормов.