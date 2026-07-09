Казахстан ограничил въезд российских машин из-за опасений за запасы топлива

Казахстан ввёл ограничения на пересечение границы для легковых и грузовых автомобилей из приграничных стран, включая Россию. Решение связано с необходимостью контролировать ситуацию на рынке нефтепродуктов и предотвратить массовый вывоз топлива.
Как сообщил заместитель министра энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев, сейчас транспорт из соседних государств может въезжать на территорию республики не чаще одного раза в сутки.
«Сейчас действует мера, согласно которой грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки», — заявил представитель ведомства.
Особое внимание на пунктах пропуска уделяют автомобилям с дополнительными топливными баками. Такие машины проверяют на предмет возможного незаконного вывоза бензина и дизельного топлива.
Власти Казахстана считают, что новые меры помогут снизить риск нелегального вывоза нефтепродуктов и сохранить доступность топлива для жителей приграничных регионов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане обратили внимание на разницу в стоимости топлива на фоне ценовой ситуации в соседних странах.
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