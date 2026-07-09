Наблюдателей на выборы в Заксобрание Приморья начнут готовить в августе

Поводом для обсуждения для участников общественного штаба стал доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» о вызовах, стоящих перед единым днём голосования. На встрече с экспертами также говорили о рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта и информационных технологий, и о мерах общественного контроля.