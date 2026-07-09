Наблюдателей на выборы в Заксобрание Приморья начнут готовить в августе

В Приморье начнут готовить наблюдателей к сентябрьским выборам в Законодательное собрание края. Региональный общественный штаб уже работает, а обучение наблюдателей хотят запустить в августе, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.
Поводом для обсуждения для участников общественного штаба стал доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» о вызовах, стоящих перед единым днём голосования. На встрече с экспертами также говорили о рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта и информационных технологий, и о мерах общественного контроля.
Максим Белобородов, руководитель юридической группы регионального штаба по наблюдению за выборами, сказал, что в крае созданы условия для открытого, легитимного и безопасного голосования. Он добавил, что Общественная палата Приморья готова быстро реагировать на любые угрозы и следить за прозрачностью кампании.
Голосование в регионе пройдёт с 18 по 20 сентября. В крае сформировали 1253 избирательных участка, на выборах будут работать 10 645 человек. Ещё 4 114 членов участковых комиссий привлекут к адресному информированию избирателей по проекту «ИнформУИК». На участках также помогут волонтёры.