Fars: иранские ракеты поразили американскую базу в Кувейте

Иранские ракеты поразили американскую базу в Кувейте, а местные системы ПВО не смогли их перехватить.
Об этом сообщает агентство Fars.
По данным арабских новостных источников, ракеты, выпущенные Ираном, достигли цели на американской базе в Кувейте.
При этом системы противовоздушной обороны страны не смогли перехватить снаряды.
Ранее сообщалось, что на территории Бахрейна прозвучали взрывы, в стране действует сигнал воздушной тревоги.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.
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