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Производство ракет Patriot займет у Киева годы, пишут СМИ

Организация производства собственных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине может занять несколько лет и будет сопряжена со значительными трудностями, сообщает агентство Bloomberg.

Источник: AP 2024

Как отмечается в материале, «сделанное в среду предложение президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит Украине производить собственные перехватчики Patriot, будет непросто и не быстро».

По словам эксперта отдела экономики Bloomberg Бекки Вассер, на производство одной ракеты уходят годы, и в краткосрочной перспективе такие снаряды не смогут помочь Киеву. В сообщении подчеркивается, что запуск нового производства потребует специального оборудования и подготовки, что также займет время.

Согласно данным агентства, лишь некоторые компоненты, например корпус снарядов, относительно просты в изготовлении, тогда как другие — нет.

«(Производство. — Прим. ред.) твердотопливных ракетных двигателей правильной мощности и стабильного качества будет намного труднее, так же, как и небольших рулевых двигателей PAC-3. Мало какие из этих деталей можно найти в готовом виде, если такие вообще есть», — говорится в материале.

Как заявила старший научный сотрудник американского аналитического центра Stimson Center Келли Гриеко, в Соединенных Штатах выпуск ракет Patriot уже сдерживается проблемами в цепочках поставок. Эксперт предупредила, что Украине также потребуется наладить эти процессы, даже если ей удастся построить завод, однако это весьма сложная задача.

В среду президент США Дональд Трамп провел встречу с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. В ходе переговоров американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.

Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву не меняют ситуацию и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы становятся законной целью для России.

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