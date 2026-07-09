Производство ракет Patriot займет у Киева годы, пишут СМИ

Как отмечается в материале, «сделанное в среду предложение президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит Украине производить собственные перехватчики Patriot, будет непросто и не быстро».
По словам эксперта отдела экономики Bloomberg Бекки Вассер, на производство одной ракеты уходят годы, и в краткосрочной перспективе такие снаряды не смогут помочь Киеву. В сообщении подчеркивается, что запуск нового производства потребует специального оборудования и подготовки, что также займет время.
Согласно данным агентства, лишь некоторые компоненты, например корпус снарядов, относительно просты в изготовлении, тогда как другие — нет.
«(Производство. — Прим. ред.) твердотопливных ракетных двигателей правильной мощности и стабильного качества будет намного труднее, так же, как и небольших рулевых двигателей PAC-3. Мало какие из этих деталей можно найти в готовом виде, если такие вообще есть», — говорится в материале.
Как заявила старший научный сотрудник американского аналитического центра Stimson Center Келли Гриеко, в Соединенных Штатах выпуск ракет Patriot уже сдерживается проблемами в цепочках поставок. Эксперт предупредила, что Украине также потребуется наладить эти процессы, даже если ей удастся построить завод, однако это весьма сложная задача.
В среду президент США Дональд Трамп провел встречу с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. В ходе переговоров американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.
Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву не меняют ситуацию и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы становятся законной целью для России.