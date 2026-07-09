Производство ракет Patriot займет у Киева годы, пишут СМИ

«(Производство. — Прим. ред.) твердотопливных ракетных двигателей правильной мощности и стабильного качества будет намного труднее, так же, как и небольших рулевых двигателей PAC-3. Мало какие из этих деталей можно найти в готовом виде, если такие вообще есть», — говорится в материале.