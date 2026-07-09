КСИР нанес удары по четырем военным базам США

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. КСИР нанес удары по четырем американским базам в Кувейте и Бахрейне.
«В первой фазе ответных карательных мер против американских нарушителей договоренностей морские и космические силы КСИР провели совместную операцию, поразив ключевую инфраструктуру с объекты на американских базах “Арифджан” и “Али ас-Салем” в Кувейте, базах “Аль-Джуффейр” и “Шейх-Иса” в Бахрейне, спустя несколько часов после того, как противник нанес удары по различным районам страны», — цитирует телеканал Press TV заявление военных.
Они также пригрозили расширить удары по объектам Штатов в регионе, если агрессия со стороны США не прекратится.
Как сообщали иранские СМИ, в ночь на четверг как на юге, так и на севере страны прогремели взрывы: в городах Бендер-Аббас, Конарак, Сирик, Джаск, Ираншахр, Аккал и Чабахар. Такие же инциденты произошли и на острове Абу-Муса в Персидском заливе.
Известно как минимум о двух погибших: пожарном и сотруднике метеоцентра ираншахрского аэропорта.
В Чабахаре из-за ударов США повреждения получили здание больницы, причалы и диспетчерская вышка. В населенном пункте также отключили свет.
Как утверждал журналист Axios Барак Равид, американские военные расширили масштаб атак и поражают береговые радары, позиции противокорабельных ракет и средства ПВО.
Президент США Дональд Трамп заявил, что эти обстрелы стали ответом на якобы произошедшие во вторник бомбардировки судов со стороны ИРИ. Глава Белого дома пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится.
Накануне американский лидер сообщил, что прекращение огня с Ираном больше не действует. Он добавил, что может позволить своим переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но не видит в этом смысла. По словам президента, это пустая трата времени.
Кроме того, глава Белого дома пригрозил, что новое руководство Ирана тоже может «исчезнуть».