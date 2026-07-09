КСИР нанес удары по четырем военным базам США

Как сообщали иранские СМИ, в ночь на четверг как на юге, так и на севере страны прогремели взрывы: в городах Бендер-Аббас, Конарак, Сирик, Джаск, Ираншахр, Аккал и Чабахар. Такие же инциденты произошли и на острове Абу-Муса в Персидском заливе.