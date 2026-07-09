Зеленский пожалел об отказе от мирного плана: главная новость СВО 9 июля

Киев отверг мирный план президента США Дональда Трампа. Впереди — жесткие последствия.
Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждет Зеленского.
Напомним, по данным New York Post, Киев отверг мирный план Трампа, состоящий из 28 пунктов. Согласно публикации, украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по «очередному варианту того же мирного соглашения».
Пункты плана были озвучены ранее. Согласно документу, если Украина примет план, то суверенитет страны будет защищен. Она получит гарантии безопасности от США, но с условиями, что пропишет в конституции отказ от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории.
Среди ключевых пунктов плана указаны также ограничение численности ВСУ и сохранение за Украиной статуса безъядерного государства.
Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими. Боевые действия «замораживаются» по линии боевого соприкосновения. При этом обе стороны обязуются не менять границы силой.
Киев ответил отказом в преддверии встречи Зеленского и Трампа, которая прошла на полях саммита НАТО в Анкаре 8 июля.
«Трамп все равно не отступит от своего, он будет давить на Зеленского, чтобы принудить его. Насколько мощное это будет давление, пока сложно сказать, все будет зависеть от настроения Трампа. И додавит ли Трамп Зеленского — это самая большая интрига этой встречи. Что значит додавит? Это то, что Трамп может сделать без всяких посредников. Он перестанет предоставлять Зеленскому разведывательную информацию, могут прекратиться или уменьшиться поставки оружия для Украины, даже через Европу», — пояснил эксперт.
Вакаров подчеркнул, что Трамп разными способами попытается надавить на Зеленского.
«Для Украины мирный план отошел на второй, а то и на третий план. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил, что Киев оценил ситуацию на фронте, признал наличие эскалации, и после этого украинская власть отвергла предложения Трампа о начале мирных переговоров и его инициативу по миру. Зеленского теперь ждет давление со стороны Трампа, последний просто так не отступится», — пояснил эксперт.
Переговоры Трампа и Зеленского длились около часа и стали одним из ключевых событий форума. В оценках перспектив урегулирования конфликта Трамп занял оптимистичную позицию. Он заявил, что за последние недели достигнут прогресс, и выразил уверенность, что Москва и Киев настроены на завершение конфликта.
Пользователи Сети отметили, что Зеленский во время встречи вел себя странно: он часто молчал, корчил гримасы и явно чувствовал себя неловко.
Примечательно и то, что Зеленского пригласили на ужин лидеров НАТО, но не допустили к участию в основных заседаниях альянса. По данным СМИ, это сделали, чтобы не вызвать негативную реакцию Трампа.
Ранее сообщалось, что Трамп трижды оговорился, назвав Зеленского Путиным, а Иран Японией.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.