Зеленский пожалел об отказе от мирного плана: главная новость СВО 9 июля

«Трамп все равно не отступит от своего, он будет давить на Зеленского, чтобы принудить его. Насколько мощное это будет давление, пока сложно сказать, все будет зависеть от настроения Трампа. И додавит ли Трамп Зеленского — это самая большая интрига этой встречи. Что значит додавит? Это то, что Трамп может сделать без всяких посредников. Он перестанет предоставлять Зеленскому разведывательную информацию, могут прекратиться или уменьшиться поставки оружия для Украины, даже через Европу», — пояснил эксперт.