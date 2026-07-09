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В окрестностях Ставрополя отразили атаку БПЛА

В Ставрополье после атаки беспилотников вспыхнул пожар на промышленном объекте.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Атаку БПЛА отражают в окрестностях Ставрополя, по предварительной информации, пострадавших нет, в результате атаки произошло возгорание на территории промышленного объекта, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Атаку вражеских беспилотников отражают в окрестностях Ставрополя. Зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре. По оперативным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы», — написал Владимиров в канале на платформе «Макс».

Уточняется, что в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа, работают пожарные, предварительно, пострадавших нет.

«Угрозы жизни и здоровью людей нет, нет и рисков распространения огня на жилые дома», — добавил губернатор.

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