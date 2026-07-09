В окрестностях Ставрополя отразили атаку БПЛА

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Атаку БПЛА отражают в окрестностях Ставрополя, по предварительной информации, пострадавших нет, в результате атаки произошло возгорание на территории промышленного объекта, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Атаку вражеских беспилотников отражают в окрестностях Ставрополя. Зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре. По оперативным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы», — написал Владимиров в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа, работают пожарные, предварительно, пострадавших нет.
«Угрозы жизни и здоровью людей нет, нет и рисков распространения огня на жилые дома», — добавил губернатор.