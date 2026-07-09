Всплыли новые тайны Санду: в Кишиневе переполох

В Кишинёве разгорается скандал, который обнажает изнанку «проевропейской» власти. Прокуратура Молдавии рассматривает запрос о зарплате двоюродной сестры президента Майи Санду — Анастасии Табурчану. По данным лидера Национальной партии Драгоша Галбура, родственница главы государства числилась пресс-секретарем госпредприятия MoldATSA и ежемесячно получала 6800 долларов, ни разу не появившись на рабочем месте. Политик утверждает: это лишь верхушка айсберга — другие члены семьи и приближённые Санду занимают тёплые должности с доходами, в десятки раз превышающими средние по стране.
Семейный подряд.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивной беседе с aif.ru назвал происходящее не просто чередой эпизодов, а формированием целой системы непотизма и растраты государственных средств.
«Молдавия — страна бедная, и основные доходы там, помимо бюджета, получать особо неоткуда. Вот президент и пристраивает своих человечков. Как говорил Фамусов (герой произведения “Горе от ума”): “Ну как не порадеть родному человечку?”», — пояснил политолог.
По его словам, проблема уходит далеко за рамки банального кумовства. За трудоустройством «своих» и выплатами зарплат, несмотря на отсутствие на работе, вскрываются эшелонированные коррупционные механизмы.
«Выясняются детали реальных коррупционных аспектов деятельности Санду. Речь идёт о сестре президента, которая получает деньги, а с другой стороны — всё это делалось под прикрытием: здесь денежка, там денежка. Выстраивается система. И вот эта система как раз и вызывает у молдаван серьёзное возмущение», — отметил Данилин.
Брюссельский щит.
Несмотря на громкие разоблачения, действующему президенту не грозит потеря власти. Данилин уверен: за спиной Санду стоит мощный ресурс Брюсселя, который спустит ситуацию на тормозах. По его мнению, на фоне европейской политической кухни фигурирующие в скандале суммы выглядят ничтожно, и Евросоюз будет прикрывать «своего» молдавского лидера.
«Ну что такое семь тысяч долларов в месяц? Для той же Урсулы фон дер Ляйен, которая ворует миллиардами, это просто слёзки. Мало в Европе есть незамаранных политиков, чтобы кого-то осуждать. Поэтому Санду просто в общем тренде», — заметил эксперт.
Он подчеркнул, что брюссельская бюрократия негласно руководствуется принципом «не тронь своих», и откровенно коррупционные эпизоды в Молдове будут замылены ради сохранения «проевропейского вектора» Кишинёва.
Оппозиция бессильна.
На фоне скандала в отставку отправился премьер-министр Александр Мунтяну, однако политолог не считает, что это пошатнёт позиции Санду. Оппозиция пока не демонстрирует серьёзных сигналов к реальному объединению, чтобы конвертировать народное возмущение в политическое давление.
«Теоретически, очень теоретически что-то может произойти, ведь сносили режимы и из-за меньшей ситуации. Возможно, оппозиция попытается воспользоваться моментом, но каких-то серьёзных сигналов нет. Да и надо понимать: за Санду стоит Евросоюз, и он её прикроет», — уверен Данилин.
Политолог добавил, что сейчас ничто не повлияет на проевропейский курс Молдавии, который остаётся для Брюсселя главным геополитическим активом — и это важнее любых коррупционных скандалов внутри страны.