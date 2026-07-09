Всплыли новые тайны Санду: в Кишиневе переполох

«Выясняются детали реальных коррупционных аспектов деятельности Санду. Речь идёт о сестре президента, которая получает деньги, а с другой стороны — всё это делалось под прикрытием: здесь денежка, там денежка. Выстраивается система. И вот эта система как раз и вызывает у молдаван серьёзное возмущение», — отметил Данилин.