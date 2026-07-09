Эксперт Потапов: водители большегрузов ВСУ боятся работать из-за дронов РФ

«По полученной информации, все больше водителей большегрузов Украины боятся выезжать на маршруты, потому что для них это небезопасно из-за российских атак дронами с искусственным интеллектом. Противник активно использует гражданские большегрузы для перевозки боекомплекта, дронов и прочего снабжения. Одна из распространенных тактик ВСУ — это запуск дронов прямо из гражданских большегрузов, когда под тентом располагается уже заряженная пусковая установка: быстро запустили и уехали на перезарядку. Раньше у ВСУ был расчет, что мы гражданский транспорт не трогаем, но сегодня все подобные цели на территории Украины являются законными ввиду их регулярного использования», — сказал Потапов.