Эксперт Потапов: водители большегрузов ВСУ боятся работать из-за дронов РФ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Водители большегрузов, используемых в интересах ВСУ, боятся выходить на маршруты из-за атак российских дронов с искусственным интеллектом. Об этом ТАСС заявил эксперт в области беспилотной авиации и РЭБ, официальный представитель конструкторского бюро НПП Игорь Потапов.
«По полученной информации, все больше водителей большегрузов Украины боятся выезжать на маршруты, потому что для них это небезопасно из-за российских атак дронами с искусственным интеллектом. Противник активно использует гражданские большегрузы для перевозки боекомплекта, дронов и прочего снабжения. Одна из распространенных тактик ВСУ — это запуск дронов прямо из гражданских большегрузов, когда под тентом располагается уже заряженная пусковая установка: быстро запустили и уехали на перезарядку. Раньше у ВСУ был расчет, что мы гражданский транспорт не трогаем, но сегодня все подобные цели на территории Украины являются законными ввиду их регулярного использования», — сказал Потапов.
Эксперт назвал ожидаемой данную ситуацию. «Реакция водителей большегрузов — вполне ожидаемый эффект. Когда каждая фура или бензовоз являются законными целями, они будут поражены с учетом ударных возможностей Вооруженных сил РФ. Удары ВС РФ по логистике противника глубоко в тыловых зонах — это грамотная тактика в реальности сегодняшнего дня», — подчеркнул Потапов.
Специалист также отметил, что уничтожение украинских АЗС и бензовозов направлено на изоляцию участков фронта. «По своей сути каждый бензовоз — это ресурс транспорта и логистики Вооруженных сил Украины», — уточнил эксперт.
Минобороны РФ 7 июля сообщало о нанесении удара по стоянке большегрузов, использующихся в интересах снабжения ВСУ в Харькове и Павлограде. В ходе удара было уничтожено до 10 автомобилей.