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Над Ленинградской областью сбили вражеский беспилотник

В Ленинградской области уничтожен вражеский беспилотник.

В Ленинградской области уничтожен вражеский беспилотник.

Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона объявил об отбое тревоги на всей территории области и подтвердил ликвидацию одного БПЛА противника.

Дрозденко подчеркнул, что в результате происшествия жертв и разрушений нет. Он также поблагодарил силы противовоздушной обороны за эффективную работу.

Ранее сообщалось, что в Борисовском округе Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона пострадали фельдшер и водитель скорой помощи.

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Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
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