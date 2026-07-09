Над Ленинградской областью сбили вражеский беспилотник

В Ленинградской области уничтожен вражеский беспилотник.
Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Глава региона объявил об отбое тревоги на всей территории области и подтвердил ликвидацию одного БПЛА противника.
Дрозденко подчеркнул, что в результате происшествия жертв и разрушений нет. Он также поблагодарил силы противовоздушной обороны за эффективную работу.
Ранее сообщалось, что в Борисовском округе Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона пострадали фельдшер и водитель скорой помощи.
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Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше