Суд в Нью-Йорке разрешил журналистке Кэрролл получить $5,8 млн со счета Трампа

В 2023 году присяжные признали Дональда Трампа виновным в том, что в 1996 году он совершил в отношении госпожи Кэрролл действия сексуализированного характера в примерочной универмага на Манхэттене, а затем оклеветал ее. В 2019 году, во время своего первого президентского срока, господин Трамп назвал обвинения журналистки ложью, заявив, что она «не в его вкусе» и просто пытается поднять продажи своих мемуаров.