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Суд в Нью-Йорке разрешил журналистке Кэрролл получить $5,8 млн со счета Трампа

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк разрешил журналистке Элизабет Джин Кэрролл получить $5,8 млн, которые удерживались на счете эскроу по иску о домогательствах и клевете со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press. Адвокаты американского президента сразу после решения суда попросили заблокировать выплату на время рассмотрения апелляции.

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк разрешил журналистке Элизабет Джин Кэрролл получить $5,8 млн, которые удерживались на счете эскроу по иску о домогательствах и клевете со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press. Адвокаты американского президента сразу после решения суда попросили заблокировать выплату на время рассмотрения апелляции.

Решение о выделении средств принял судья Льюис Каплан после того, как Верховный суд США отказался пересматривать вердикт присяжных от 2023 года. Сама сумма компенсации к моменту разблокировки выросла с первоначальных $5 млн до $5,8 млн за счет начисленных процентов.

В 2023 году присяжные признали Дональда Трампа виновным в том, что в 1996 году он совершил в отношении госпожи Кэрролл действия сексуализированного характера в примерочной универмага на Манхэттене, а затем оклеветал ее. В 2019 году, во время своего первого президентского срока, господин Трамп назвал обвинения журналистки ложью, заявив, что она «не в его вкусе» и просто пытается поднять продажи своих мемуаров.

Сам Дональд Трамп не присутствовал на заседаниях и категорически отрицает вину. Он по-прежнему утверждает, что никогда не знал Элизабет Кэрролл, а сам иск называет политически мотивированным. Помимо этого дела господин Трамп сейчас оспаривает еще один вердикт суда от 2024 года, согласно которому он должен выплатить Кэрролл $83 млн по другому иску о клевете.

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