Депутат Панеш: ряд россиян могут получить сельскую ипотеку под 0,1%

Сельская ипотека — одна из самых выгодных жилищных программ в России. Ставка — всего от 0,1 до 3% годовых, срок до 25 лет, а сумму до 6 млн рублей можно потратить на покупку или строительство дома в деревне, посёлке или малом городе.
Однако, как напомнил собеседник RT, с 2025 года программа стала адресной: получить такой кредит могут не все желающие, а только работники агропромышленного комплекса, социальной сферы на селе, ветеринарии, органов местного самоуправления, а также участники специальной военной операции и их семьи.
Он добавил, что программа ориентирована на тех, кто действительно живёт и работает на селе.
«Взять кредит могут граждане России, которые работают по трудовому договору в течение пяти лет с момента заключения кредита в следующих сферах: в агропромышленном комплексе (АПК), в социальной сфере на сельских территориях (учителя, врачи, работники культуры, спорта, социальной защиты), в организациях, подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству или Россельхознадзору, в исполнительных органах субъекта РФ или подведомственных организациях в сфере ветеринарии, в органах местного самоуправления в сельской местности», — перечислил парламентарий.
Отмечается, что индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в сфере АПК, также могут претендовать на сельскую ипотеку.
«Кроме того, особенное право имеют участники СВО — для них требование о работе в указанных сферах не применяется. Льгота распространяется и на супругов, а также на вдов (вдовцов), не вступивших в повторный брак. Важное ограничение: сельская ипотека предоставляется только один раз и ею не могут воспользоваться те, кто уже оформлял другие льготные ипотечные программы (семейную, IT, дальневосточную) после 23 декабря 2023 года», — предупредил Панеш.
Как напомнил депутат, основные параметры кредита выглядят так: ставка от 0,1 до 3% годовых.
«Ставка 0,1% предусмотрена для отдельных категорий заёмщиков в приоритетных регионах, например на приграничных территориях. 6 млн рублей на одного заёмщика. Супруги могут оформить кредит на общую сумму до 12 млн рублей. Срок — до 25 лет. Первоначальный взнос — от 20% стоимости жилья. Можно использовать материнский капитал», — объяснил он.
РИА Новости.
Действует в сёлах, посёлках и малых городах с населением до 30 тыс. человек, подчеркнул депутат.
«Программа не распространяется на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Также введено понятие “опорные населённые пункты”, которые активно развиваются за счёт региональных инвестиций», — рассказал Панеш.
При этом у программы есть строгие требования, о которых важно помнить: заёмщик обязан каждые полгода подтверждать, что он по-прежнему работает в сельской местности в одной из разрешённых сфер, напомнил собеседник RT.
«При увольнении необходимо найти новую работу в той же сфере в течение шести месяцев, в течение 180 дней после покупки нужно зарегистрироваться в приобретённом доме и подтверждать это ежегодно в течение пяти лет; также, если кредит берётся на строительство дома, его нужно завершить за два года», — предупредил парламентарий.
Отмечается, что средства по программе можно потратить на определённые цели: на покупку готового дома (на вторичном рынке) или строящегося у застройщика, покупку квартиры в многоквартирном доме не выше пяти этажей в опорном населённом пункте, строительство дома по договору подряда или своими силами (с использованием домокомплекта), приобретение земельного участка для строительства дома.
Ранее сенатор от Архангельской области, член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков рассказал в беседе с RT о преимуществах программы «Арктическая ипотека».