Депутат Панеш: ряд россиян могут получить сельскую ипотеку под 0,1%

«Кроме того, особенное право имеют участники СВО — для них требование о работе в указанных сферах не применяется. Льгота распространяется и на супругов, а также на вдов (вдовцов), не вступивших в повторный брак. Важное ограничение: сельская ипотека предоставляется только один раз и ею не могут воспользоваться те, кто уже оформлял другие льготные ипотечные программы (семейную, IT, дальневосточную) после 23 декабря 2023 года», — предупредил Панеш.