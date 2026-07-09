Киев идет ко дну: встреча с Трампом обернулась для Зеленского позором

Киев отверг мирный план президента США Дональда Трампа. Впереди — жёсткие последствия. Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждёт Зеленского.
Напомним, по данным New York Post, Киев отверг мирный план Трампа, состоящий из 28 пунктов. Согласно публикации, украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по «очередному варианту того же мирного соглашения».
Что предложил Трамп?
Пункты плана были озвучены ранее. Согласно документу, если Украина примет план, то суверенитет страны будет защищён. Она получит гарантии безопасности от США, но с условиями, что пропишет в конституции отказ от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории.
Среди ключевых пунктов плана указаны также ограничение численности ВСУ и сохранение за Украиной статуса безъядерного государства.
Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими. Боевые действия «замораживаются» по линии боевого соприкосновения. При этом обе стороны обязуются не менять границы силой.
Почему Киев отказался.
Киев ответил отказом в преддверии встречи Зеленского и Трампа, которая прошла на полях саммита НАТО в Анкаре 8 июля.
«Трамп все равно не отступит от своего, он будет давить на Зеленского, чтобы принудить его. Насколько мощное это будет давление, пока сложно сказать, все будет зависеть от настроения Трампа. И додавит ли Трамп Зеленского — это самая большая интрига этой встречи. Что значит додавит? Это то, что Трамп может сделать без всяких посредников. Он перестанет предоставлять Зеленскому разведывательную информацию, могут прекратиться или уменьшиться поставки оружия для Украины, даже через Европу», — пояснил эксперт.
Вакаров подчеркнул, что Трамп разными способами попытается надавить на Зеленского.
«Для Украины мирный план отошел на второй, а то и на третий план. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил, что Киев оценил ситуацию на фронте, признал наличие эскалации, и после этого украинская власть отвергла предложения Трампа о начале мирных переговоров и его инициативу по миру. Зеленского теперь ждет давление со стороны Трампа, последний просто так не отступится», — пояснил эксперт.
Встреча в Анкаре: Зеленский как «живой реквизит».
Переговоры Трампа и Зеленского в Анкаре длились около часа и стали одним из ключевых событий саммита НАТО.
В оценках перспектив урегулирования конфликта Трамп занял оптимистичную позицию. Он заявил, что за последние недели достигнут прогресс, и выразил уверенность, что Москва и Киев настроены на завершение конфликта.
Пользователи Сети отметили, что Зеленский во время встречи вел себя странно: он часто молчал, корчил гримасы и явно чувствовал себя неловко.
Профайлер, политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил странное поведение главы киевского режима на встрече.
«Зеленский в этом фрагменте выглядит именно неловко, но неловкость носит характер вынужденной, “профессиональной”, а не бытовой. Он сидит в заведомо асимметричной сцене, где Трамп строит собственный нарратив о России и сделке, а Зеленский фактически превращён в живой реквизит, подтверждающий хронометраж конфликта одним словом “да”. Вербальная структура эпизода лишает его возможности задать рамку разговора: Трамп говорит долго и развёрнуто, встраивает комплименты в адрес России и сомнения по поводу новой атаки, а Зеленскому отводится лишь короткое подтверждение политически неудобной для него формулировки», — пояснил эксперт.
Психологическая неловкость Зеленского.
Специалист подчеркнул, что в этот раз Зеленский прекрасно понимал, что любая попытка спорить в прямом эфире с американским президентом по поводу России будет трактоваться как неблагодарность или конфликт с главным союзником.
«Поэтому внутренний дискомфорт компенсируется внешней сдержанностью. Психологически Зеленский выглядит как “малый союзник”, который осознаёт, что находится в кадре не как полноценный участник обсуждения, а как доказательство — его присутствие и минимальная реплика нужны Трампу, чтобы придать правдоподобие собственной версии ситуации. Именно поэтому ощущение неловкости считывается не из одного жеста или взгляда, а из всей конструкции эпизода: доминирующий монолог Трампа о России и сделке, минимальная роль Зеленского и фактическое подчинение его позиции чужой повестке», — добавил Панкратов.
Давление неизбежно.
Отказ Киева от мирного плана Трампа и неловкая встреча в Анкаре показали, что Зеленский оказался в сложном положении. Трамп не отступится и будет давить на украинского лидера.
Если Киев продолжит саботировать переговоры, США могут сократить военную помощь, что станет катастрофой для ВСУ. Зеленский, который на встрече выглядел «живым реквизитом», рискует потерять поддержку главного союзника.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.