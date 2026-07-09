КСИР атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне

В командовании иранского формирования сообщили, что эта атака стала первым этапом ответных мер на действия США. Удар нанесли через час после того, как американские военные нанесли удары по объектам в прибрежных провинциях на юге Ирана и атаковали два моста на востоке страны, отметили в Корпусе.