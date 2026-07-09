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Силы ПВО «Севера» уничтожили более 100 БПЛА ВСУ за ночь

Российские бойцы поразили вражеские цели в Харьковской и Сумской областях.

КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили более 100 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях за ночь. Об этом ТАСС сообщили в группировке.

«В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск “Север” за прошедшую ночь был обнаружен пролет 101 БПЛА ВСУ в Сумской и Харьковской областях. В результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ», — рассказали в группировке.

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