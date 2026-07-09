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Группировка «Север» уничтожила более 30 солдат ВСУ за ночь

Российские бойцы также поразили два вражеских пункта БЛПА.

КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили четыре огневые группы и два пункта управления беспилотниками ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего ликвидированы более 30 украинских солдат. Об этом ТАСС сообщили в группировке.

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Сумской и Харьковской областях. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено: 4 огневые группы, радиационная станция “RADA”, 2 пункта управления БПЛА, опорный пункт и 4 автомобиля высокой проходимости ВСУ. Общая численность потерь составила более 30 солдат ВСУ», — сообщили там.

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