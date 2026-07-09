Группировка «Север» уничтожила более 30 солдат ВСУ за ночь

КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили четыре огневые группы и два пункта управления беспилотниками ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего ликвидированы более 30 украинских солдат. Об этом ТАСС сообщили в группировке.