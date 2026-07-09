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Трамп: Иран предложил заключить сделку после ударов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран предложил Вашингтону заключить мирное соглашение после новых американских ударов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран предложил Вашингтону заключить мирное соглашение после новых американских ударов.

«Они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они заключения сделки», — сказал господин Трамп журналистам на борту самолета Air Force One (цитата по CNN).

8 июля американский президент объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. США в ответ атаковали иранские южные регионы. Удары по Ирану продолжились и сегодня. На каждый удар Ирана США наносят 20 ответных, заявил президент США. Корпус стражей исламской революции атакует американские базы в ответ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Треснувший Ормуз».

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