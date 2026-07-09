Трамп: Иран предложил заключить сделку после ударов США

8 июля американский президент объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. США в ответ атаковали иранские южные регионы. Удары по Ирану продолжились и сегодня. На каждый удар Ирана США наносят 20 ответных, заявил президент США. Корпус стражей исламской революции атакует американские базы в ответ.