«Сегодня европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса, а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации противостояния с нашей страной, инструмент навязывания собственных, заведомо неприемлемых для нас ультимативных требований», — сказал он.
По словам собеседника агентства, это подтвердила и его июньская встреча в МИД с послами Британии, Германии и Франции. Галузин пояснил, что дипломаты не смогли предложить ничего нового и конструктивного в плане поиска путей решения украинского конфликта.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов ЕС по участию в урегулировании ситуации на Украине. Глава ведомства также подчеркивал, что в этом вопросе Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам.