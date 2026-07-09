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В МИД рассказали о плане Европы, связанном с переговорами с Россией

Галузин: Европа рассматривает переговоры с Россией как ширму для эскалации.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 9 июл — РИА Новости. Страны Европы рассматривают вероятные переговоры с Москвой как ширму для подготовки к новому этапу эскалации, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.

«Сегодня европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса, а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации противостояния с нашей страной, инструмент навязывания собственных, заведомо неприемлемых для нас ультимативных требований», — сказал он.

По словам собеседника агентства, это подтвердила и его июньская встреча в МИД с послами Британии, Германии и Франции. Галузин пояснил, что дипломаты не смогли предложить ничего нового и конструктивного в плане поиска путей решения украинского конфликта.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов ЕС по участию в урегулировании ситуации на Украине. Глава ведомства также подчеркивал, что в этом вопросе Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам.

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