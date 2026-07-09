После саммита НАТО перевело миссию в странах Балтии на новый уровень

Как отмечается в сообщении, после начала конфликта на Украине страны Балтии последовательно выступали за изменение статуса миссии. В последние месяцы они неоднократно сообщали о случаях появления беспилотников в своем воздушном пространстве. Позднее эти аппараты были идентифицированы как украинские.