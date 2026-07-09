После саммита НАТО перевело миссию в странах Балтии на новый уровень

Науседа назвал принятое на саммите НАТО в Анкаре решение одним из главных итогов встречи. По его словам, преобразование миссии должно значительно усилить возможности системы противовоздушной обороны Литвы.
Министр обороны Ханно Певкур отметил, что для жителей стран Балтии изменения останутся практически незаметными. По его словам, основные нововведения касаются полномочий, предоставленных Верховному главнокомандующему объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, а также пилотам, задействованным в выполнении миссии.
Как отмечается в сообщении, после начала конфликта на Украине страны Балтии последовательно выступали за изменение статуса миссии. В последние месяцы они неоднократно сообщали о случаях появления беспилотников в своем воздушном пространстве. Позднее эти аппараты были идентифицированы как украинские.
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