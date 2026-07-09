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КСИР подтвердил удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс ракетные удары по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаку США.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс ракетные удары по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаку США.

Об этом сообщил телеканал Press TV.

Как следует из заявления, в операции были задействованы морские и космические силы КСИР. Удары были нанесены спустя несколько часов после американской атаки на иранскую территорию.

Сообщается, что целями стали ключевая инфраструктура на базах «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, а также объекты на базах «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне.

«В первой фазе ответных карательных мер против американских нарушителей договорённостей морские и космические силы КСИР провели совместную операцию», — приводит телеканал текст заявления.

Ранее сообщалось, что на территории Бахрейна прозвучали взрывы, в стране действует сигнал воздушной тревоги.

Позже стало известно, что иранские ракеты поразили американскую базу в Кувейте, а местные системы ПВО не смогли их перехватить.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.

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