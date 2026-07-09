КСИР подтвердил удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне

Об этом сообщил телеканал Press TV.
Как следует из заявления, в операции были задействованы морские и космические силы КСИР. Удары были нанесены спустя несколько часов после американской атаки на иранскую территорию.
Сообщается, что целями стали ключевая инфраструктура на базах «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, а также объекты на базах «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне.
«В первой фазе ответных карательных мер против американских нарушителей договорённостей морские и космические силы КСИР провели совместную операцию», — приводит телеканал текст заявления.
Ранее сообщалось, что на территории Бахрейна прозвучали взрывы, в стране действует сигнал воздушной тревоги.
Позже стало известно, что иранские ракеты поразили американскую базу в Кувейте, а местные системы ПВО не смогли их перехватить.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.