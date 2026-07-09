Politico: Эрдоган подарил участникам саммита НАТО в Турции именные пистолеты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил европейским лидерам именные пистолеты с гравировкой и боевыми патронами после завершения саммита НАТО в Анкаре.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Подарки получили, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.
Служба безопасности Кошты изъяла оружие для проверки. По словам европейских чиновников, из-за строгих правил оборота оружия в Бельгии ни он, ни фон дер Ляйен, скорее всего, не смогут хранить подарки лично.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Йеттен решили оставить полученные пистолеты в Турции. Их должны сделать непригодными для стрельбы.
Ранее американский лидер Дональд Трамп вновь заявил о разочаровании в НАТО и допустил, что не приехал бы на саммит альянса, если бы он проходил не в Турции.