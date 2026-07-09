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Атака БПЛА вызвала пожар на промобъекте в Ставрополье

Промышленный объект загорелся в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края в результате налёта беспилотников.

Промышленный объект загорелся в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края в результате налёта беспилотников.

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, атака также затронула краевой центр. В районе улицы Коломийцева в Ставрополе зафиксировано падение обломков.

«Также в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные», — написал Владимиров.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Борисовском округе Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона пострадали фельдшер и водитель скорой помощи.

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