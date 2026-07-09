Разорвут на части: Польша ждет момента для раздела Украины

«Со стороны Польши не будет какой-либо эскалации. Во всяком случае, пока на данном этапе российская армия ещё освобождает Донбасс. Это возможно только после взятия Киева и выхода уже на Западную Украину. Я вполне допускаю, что при таком развитии событий Польша поучаствует в разделе Западной Украины. По крайней мере, может об этом серьёзно задуматься. А пока нет», — сказал он.