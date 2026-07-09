Разорвут на части: Польша ждет момента для раздела Украины

В годовщину Волынской резни, 11 июля, отношения между Киевом и Варшавой могут войти в новую фазу напряжённости. Во всяком случае, именно такого сценария не исключает глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*. По его данным, польская сторона якобы готовит ряд шагов, способных серьёзно раскачать и без того шаткий союз двух соседей.
Политолог Юрий Бондаренко сказал, в каком случае Польша будет готова повысить уровень эскалации и что будет дальше с отношениями Варшавы и Киева.
Раздел на части.
Бондаренко призывает не драматизировать — по крайней мере, пока.
«Со стороны Польши не будет какой-либо эскалации. Во всяком случае, пока на данном этапе российская армия ещё освобождает Донбасс. Это возможно только после взятия Киева и выхода уже на Западную Украину. Я вполне допускаю, что при таком развитии событий Польша поучаствует в разделе Западной Украины. По крайней мере, может об этом серьёзно задуматься. А пока нет», — сказал он.
Формула Бондаренко проста: Варшава не станет действовать, пока на востоке Украины идёт тяжёлая фаза боевых действий. Но как только линия фронта сместится к западу — Польша, по его мнению, как минимум задумается о «разделе».
Игра на внутреннюю аудиторию.
По мнению Бондаренко, скандал между Польшей и Украиной нужен, в первую очередь, польским властям для того, чтобы сгладить недовольство жителей страны из-за героизации нацизма на Украине.
«Всё это работа на местное население, поскольку в Польше люди крайне недовольны поведением бандеровского режима. Там буквально на генном уровне идёт отторжение всевозможной бандеровщины», — пояснил он.
Нынешние жёсткие заявления польских политиков — это лишь внутренний пиар. Варшава чувствует запрос избирателей на решительную риторику в адрес Киева, особенно на фоне споров вокруг исторической памяти и прославления нацизма. Бондаренко подчёркивает, что реакция на «проделки Киева» будет только ужесточаться, но пока исключительно на словах.
«Я не думаю, что будут попытки каким-то образом смягчить ситуацию. Это будет достаточно жёсткая реакция на все проделки Киева. Но это пока всё вербально, всё только словесно», — добавил он.
Зеленского вновь осадили.
Отдельного внимания заслуживает эпизод с выступлением члена польского сейма Мареком Якубяком, который позволил себе сенсационное заявление. По его словам, без вмешательства бывшего премьера Матеуша Моравецкого и бывшего президента Анджея Дуды Зеленский мог бы уже не быть в живых.
«Если бы не Моравецкий и если бы не Дуда, я не знаю, дружище, был бы ты вообще жив», — сказал Якубяк, обращаясь к Зеленскому.
Бондаренко не спешит отметать эту версию: «Тут однозначно нельзя сказать. Вполне возможно, что они имели определённую информацию о готовящемся покушении, вот только с чьей стороны — совсем неясно».
И добавил, что громкое заявление Якубяка могло быть сделано исключительно ради самоутверждения Варшавы на международной арене — примерно так же, как ранее это делал вице-президент США Джей Ди Вэнс, приписывая спасение Зеленского Вашингтону.
«Неизвестно, что лучше: Зеленский — живой и руководящий, или вместо него придет кто-то поумнее», — подытожил Бондаренко.
* Кирилл Буданов внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.