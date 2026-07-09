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CENTCOM: США поразили около 90 военных объектов в Иране

Американские силы нанесли удары примерно по 90 военным объектам Ирана, включая системы ПВО, склады ракет и беспилотников, а также объекты военно-морской логистики.

Американские силы нанесли удары примерно по 90 военным объектам Ирана, включая системы ПВО, склады ракет и беспилотников, а также объекты военно-морской логистики.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Удары были направлены на подрыв способности Тегерана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.

В заявлении уточняется, что накануне американские силы уже поразили около 80 иранских военных целей, в том числе более 60 малых судов Корпуса стражей Исламской революции.

«Вооружённые силы США сохраняют бдительность и боеготовность, а также готовность к выполнению операций по приказу Верховного главнокомандующего», — подчеркнули в CENTCOM.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.

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