CENTCOM: США поразили около 90 военных объектов в Иране

Американские силы нанесли удары примерно по 90 военным объектам Ирана, включая системы ПВО, склады ракет и беспилотников, а также объекты военно-морской логистики.
Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
Удары были направлены на подрыв способности Тегерана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.
В заявлении уточняется, что накануне американские силы уже поразили около 80 иранских военных целей, в том числе более 60 малых судов Корпуса стражей Исламской революции.
«Вооружённые силы США сохраняют бдительность и боеготовность, а также готовность к выполнению операций по приказу Верховного главнокомандующего», — подчеркнули в CENTCOM.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.