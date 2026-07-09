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США атаковали 90 иранских объектов

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) объявило о завершении очередной серии ударов по иранской территории.

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) объявило о завершении очередной серии ударов по иранской территории. Атаке подверглись около 90 военных объектов, сообщается в публикации командования в соцсети X.

Удары наносились с целью дальнейшего ослабления возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе, пояснили в СЕНТКОМ.

Среди пораженных целей — системы противовоздушной обороны, береговые системы наблюдения, склады с ракетами и беспилотниками. Информации о возможных жертвах или разрушениях не приводится. Официального комментария от иранских властей пока не поступало.

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