Панкратов: Трамп пытался спровоцировать Мерца, сев на ужине с его женой

«Сам факт того, что Трамп садится рядом с женой лидера, с которым у него публичная ссора, стоит рассматривать как осознанный социальный манёвр, а не случайную рассадку. Банкет на саммите — часть неформальной дипломатии, где посадка и жесты читаются прессой и аппаратами, а значит, подобный жест — мягкий способ послать сигнал самому Мерцу: конфликт не выходит за пределы мужского политического спора, семья как бы выносится за скобки. Одновременно американский президент публично демонстрирует, что контролирует тон контакта и может в любой момент перевести конфликт из жёсткой фазы в светский формат», — пояснил эксперт.