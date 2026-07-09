Панкратов: Трамп пытался спровоцировать Мерца, сев на ужине с его женой

Напомним, во время ужина, по данным издания Bloomberg, Трамп и супруга лидера ФРГ обсуждали политические и личные темы. Позже к беседе присоединился и сам Мерц. Политик воспользовался возможностью наладить отношения с главой Штатов на фоне недавних разногласий.
Публичная перепалка между Трампом и Мерцем из‑за ситуации вокруг Ирана ранее переросла в серьезный политический кризис. Трамп резко раскритиковал позицию немецкого лидера, назвав Германию «разбитой» и обвинив Мерца в недооценке угроз.
Позже Белый дом принял решение сократить американский военный контингент в Германии — около 5 тысяч военнослужащих должны покинуть страну в течение 6−12 месяцев. В Берлине подчеркивают стремление сохранить конструктивные отношения с Вашингтоном.
«Сам факт того, что Трамп садится рядом с женой лидера, с которым у него публичная ссора, стоит рассматривать как осознанный социальный манёвр, а не случайную рассадку. Банкет на саммите — часть неформальной дипломатии, где посадка и жесты читаются прессой и аппаратами, а значит, подобный жест — мягкий способ послать сигнал самому Мерцу: конфликт не выходит за пределы мужского политического спора, семья как бы выносится за скобки. Одновременно американский президент публично демонстрирует, что контролирует тон контакта и может в любой момент перевести конфликт из жёсткой фазы в светский формат», — пояснил эксперт.
Панкратов добавил, что этот эпизод работает на имидж Трампа как человека, который не боится идти на демонстративные, слегка провокационные жесты, но при этом оставляет себе возможность в один шаг вернуться к диалогу, не теряя лица перед своим электоратом.
«Это не столько попытка “наладить отношения” в классическом дипломатическом смысле, сколько проверка того, насколько Мерц готов проглотить символическое доминирование в обмен на сохранение доступа к Вашингтону. В терминах разведанализа перед нами типичная игра через личные сюжеты вокруг лидеров НАТО: политический конфликт дополняется семейно‑светскими сигналами, которые разряжают картинку для медиа, но не требуют от США менять ни одну из жёстких позиций по расходам и курсу альянса», — подчеркнул специалист.
Ранее сообщалось, что эксперты ожидают шокирующих для Киева итогов саммита НАТО в Турции.