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Сергей Лавров прибыл с визитом в Мозамбик

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 июля прибыл с визитом в Мозамбик. Как сообщают «РИА Новости», самолет дипломата совершил посадку в столице государства Мапуту после перелета из Ниамея.

Источник: Новости Mail

Данная страна стала третьим пунктом в рабочей поездке главы российского внешнеполитического ведомства по африканским государствам. Ранее Лавров посетил Эфиопию и Нигер.

В ходе визита, как предполагается, он проведет переговоры, в том числе с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш.

Днем ранее Лавров встретился с президентом Нигера Абдурахманом Чиани и главой МИД, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Яу Сангаре Бакари во время визита в Ниамей. В ходе беседы стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в интенсификации двустороннего взаимодействия в различных областях, уделяя особое внимание расширению взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также совершенствованию договорно-правовой базы.

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