Сергей Лавров прибыл с визитом в Мозамбик

Днем ранее Лавров встретился с президентом Нигера Абдурахманом Чиани и главой МИД, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Яу Сангаре Бакари во время визита в Ниамей. В ходе беседы стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в интенсификации двустороннего взаимодействия в различных областях, уделяя особое внимание расширению взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также совершенствованию договорно-правовой базы.