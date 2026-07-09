Сергей Лавров прибыл с визитом в Мозамбик

Данная страна стала третьим пунктом в рабочей поездке главы российского внешнеполитического ведомства по африканским государствам. Ранее Лавров посетил Эфиопию и Нигер.
В ходе визита, как предполагается, он проведет переговоры, в том числе с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш.
Днем ранее Лавров встретился с президентом Нигера Абдурахманом Чиани и главой МИД, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Яу Сангаре Бакари во время визита в Ниамей. В ходе беседы стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в интенсификации двустороннего взаимодействия в различных областях, уделяя особое внимание расширению взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также совершенствованию договорно-правовой базы.