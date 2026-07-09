Командир Грот: дроны 34-й бригады «Севера» уничтожили восемь пикапов ВСУ

КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов 34 отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» за неделю уничтожили восемь пикапов ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир роты беспилотных систем с позывным Грот.
«За неделю наши расчеты БПЛА уничтожили восемь пикапов Вооруженных сил Украины в Сумской области. Операторы войск беспилотных систем группировки “Север” ведут постоянную воздушную разведку и предотвращают перемещение техники противника. В Сумской области они нанесли точные удары по движущимся вражеским автомобилям, уничтожив живую силу и технику», — рассказал он.
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