ПВО не справилась с атакой: иранские ракеты достигли американской базы

Иранские ракеты поразили американскую военную базу в Кувейте, а системы противовоздушной обороны страны не смогли их перехватить. Об этом сообщает агентство Fars.
По данным арабских новостных источников, выпущенные Ираном ракеты достигли расположения американского объекта на территории Кувейта.
Информация о последствиях удара и возможном ущербе в сообщении не приводится.
Ранее сообщалось о взрывах в Бахрейне, где после этого был объявлен сигнал воздушной тревоги.
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