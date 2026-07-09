Трамп оспорит отказ Верховного суда отменить гражданство по праву рождения

Указ об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения был подписан Дональдом Трампом сразу после его вступления в должность 20 января 2025 года. Документ обязывал государственные ведомства отказывать в гражданстве новорожденным, чьи родители находятся в стране нелегально. Ограничения также распространялись на случаи, когда мать ребенка въехала в США по временным документам (туристические, учебные, рабочие визы или в рамках безвизового режима), а отец при этом не являлся гражданином США или обладателем грин-карты.