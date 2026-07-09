КСИР пригрозил США ударами по другим базам в регионе

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил о распространении ответных ударов на другие американские базы по всему региону в случае повторения актов агрессии.
Об этом сообщает Press TV.
«Мы предупреждаем американских военных, убивающих детей, что если они повторят свои акты агрессии, сокрушительный ответ будет распространён на другие американские базы по всему региону», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что на территории Бахрейна прозвучали взрывы, в стране действует сигнал воздушной тревоги.
Позже стало известно, что иранские ракеты поразили американскую базу в Кувейте, а местные системы ПВО не смогли их перехватить.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.