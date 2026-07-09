Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР пригрозил США ударами по другим базам в регионе

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил о распространении ответных ударов на другие американские базы по всему региону в случае повторения актов агрессии.

Источник: RT на русском

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил о распространении ответных ударов на другие американские базы по всему региону в случае повторения актов агрессии.

Об этом сообщает Press TV.

В КСИР подчеркнули, что в случае продолжения ударов по территории Ирана ответные меры будут расширены за пределы уже атакованных объектов США.

«Мы предупреждаем американских военных, убивающих детей, что если они повторят свои акты агрессии, сокрушительный ответ будет распространён на другие американские базы по всему региону», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на территории Бахрейна прозвучали взрывы, в стране действует сигнал воздушной тревоги.

Позже стало известно, что иранские ракеты поразили американскую базу в Кувейте, а местные системы ПВО не смогли их перехватить.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше