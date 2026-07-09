Унижение Макрона: Эрдоган одним жестом ответил на хамство француза

«Усмешка Эрдогана при виде Макрона в тёмных очках на официозной фотосессии органично ложится на общий фон турецко‑французской конфронтации — от Ливии и Восточного Средиземноморья до споров вокруг архитектуры европейской безопасности и расширения НАТО. Для Эрдогана Макрон — удобный персональный противник внутри блока: французский лидер активно говорил о “мозговой смерти” НАТО, критиковал турецкую линию в регионе и строит образ либерального европейского реформатора, с которым Анкаре удобно полемизировать. Любой внешний имиджевый повод — очки, поза, манера держаться — используется, чтобы подчеркнуть дистанцию и слегка высмеять француза в глазах турецкой аудитории», — пояснил эксперт.