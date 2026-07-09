Унижение Макрона: Эрдоган одним жестом ответил на хамство француза

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с усмешкой встретил французского лидера Эммануэля Макрона, прибывшего на официальную фотосессию руководителей НАТО в Анкаре в темных очках. Политолог, профайлер Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил этот жест.
Напомним, в среду в Анкаре состоялась традиционная церемония группового фотографирования глав государств — участников военного блока. Перед началом мероприятия Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте здоровались с каждым из прибывших лидеров. При этом Макрон оказался единственным, кто решил прийти в солнцезащитных очках, из-за чего Эрдоган ухмыльнулся при рукопожатии.
За день до этого Макрон попал в неловкую ситуацию во время приветствия первой леди Турции Эмине Эрдоган в Анкаре. Французский лидер попытался поцеловать руку жены турецкого президента, но та решительно отвела ее в сторону. В итоге Макрон ограничился поклоном в сторону первой леди Турции.
«Усмешка Эрдогана при виде Макрона в тёмных очках на официозной фотосессии органично ложится на общий фон турецко‑французской конфронтации — от Ливии и Восточного Средиземноморья до споров вокруг архитектуры европейской безопасности и расширения НАТО. Для Эрдогана Макрон — удобный персональный противник внутри блока: французский лидер активно говорил о “мозговой смерти” НАТО, критиковал турецкую линию в регионе и строит образ либерального европейского реформатора, с которым Анкаре удобно полемизировать. Любой внешний имиджевый повод — очки, поза, манера держаться — используется, чтобы подчеркнуть дистанцию и слегка высмеять француза в глазах турецкой аудитории», — пояснил эксперт.
Панкратов отметил, что для Эрдогана появление Макрона в очках стало отличным способом проявить ироничное отношение.
«Для Эрдогана — это удобный визуальный мем, сшивающий более глубокий конфликт интересов. Момент с очками — пример того, как персональная стилистика западных лидеров используется конкурентами внутри блока для подрыва их авторитета без прямого политического удара: усмешка превращается в атакующий жест, упакованный в форму личной иронии», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что Макрон час бегал по паркам в Анкаре перед саммитом НАТО.