Разведчик Табол: ВСУ намеренно сжигают поля с зерном в ДНР

ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. ВСУ умышленно сбрасывают зажигательные боеприпасы на сельскохозяйственные поля с зерновыми культурами в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС разведчик группировки войск «Южная» с позывным Табол.