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Разведчик Табол: ВСУ намеренно сжигают поля с зерном в ДНР

Противник целенаправленно сбрасывает зажигательные боеприпасы на поля с нескольких сторон, чтобы пожар охватил большую площадь, рассказал военный.

ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. ВСУ умышленно сбрасывают зажигательные боеприпасы на сельскохозяйственные поля с зерновыми культурами в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС разведчик группировки войск «Южная» с позывным Табол.

«ВСУ поджигают сельскохозяйственные поля, где растут зерновые культуры, сбрасывая умышленно “зажигалки” (боеприпасы с зажигательной смесью — прим. ТАСС), в результате чего происходит мгновенное возгорание», — сказал разведчик.

Он пояснил, что ВСУ ведут целенаправленные сбросы на поля с нескольких сторон, чтобы пожар охватил большую площадь.