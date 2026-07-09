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Лавров прилетел в Мозамбик после переговоров в Нигере

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Мозамбик.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Мозамбик, сообщает канал МИД России в «Max». Самолет российского дипломата приземлился 9 июля в столице страны Мапуту после перелета из Ниамей.

Мозамбик стал третьей страной в рамках африканского турне Лаврова. До этого глава российского внешнеполитического ведомства посетил Эфиопия и Нигер.

В ходе визита ожидаются переговоры российского министра с представителями руководства Мозамбика, в том числе с главой внешнеполитического ведомства страны Марией Лукаш.

Ранее во время пребывания в Ниамее Лавров провел встречи с президентом Нигера Абдурахманом Чиани и министром иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Яу Сангаре Бакари.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерение развивать двустороннее сотрудничество, уделив внимание расширению торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей, а также совершенствованию договорно-правовой базы.

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