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Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Череповцу

Филимонов: силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Череповцу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Один беспилотник сбит на подлете к Череповцу силами Минобороны, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Силами Министерства обороны сбит 1 БПЛА на подлете к Череповцу. Работают оперативные службы. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности», — написал Филимонов в Telegram-канале.

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