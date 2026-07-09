Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Череповцу

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Один беспилотник сбит на подлете к Череповцу силами Минобороны, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«Силами Министерства обороны сбит 1 БПЛА на подлете к Череповцу. Работают оперативные службы. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности», — написал Филимонов в Telegram-канале.
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