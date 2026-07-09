Унижения на саммите НАТО: Макрон, Мелони и Мерц попали в скандал в Анкаре

Саммит глав государств и правительств Североатлантического альянса прошёл 7−8 июля 2026 года. По его итогам принята итоговая декларация, а также отдельный документ — Стратегия сотрудничества НАТО и военно-промышленного комплекса.
Однако официальные решения останутся в тени громких скандалов, которые разыгрались на полях форума. От унижения премьер-министра Италии до усмешки турецкого лидера над французским президентом — эти эпизоды будут обсуждать ещё долго.
Профайлер, политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru проанализировал три громких инцидента, которые произошли на саммите НАТО в Анкаре. Каждый из них — не просто случайность, а продуманный жест, за которым стоят политические расчёты и многолетние противоречия. Подробности — в материале.
Унижение Мелони: «дружеские отношения» как вынужденная формула.
После публичной ссоры с американским президентом Дональдом Трампом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что у них «дружеские отношения». Руслан Панкратов объяснил, что скрывается за этим заявлением.
Напомним, поводом для нового витка напряжённости между политиками послужили недавние публикации Трампа в социальных сетях, где он в ироничной форме высказался о желании Мелони сделать совместную фотографию.
В частности, глава Белого дома утверждал, что итальянский премьер якобы «умоляла» его о снимке для повышения собственного рейтинга. Мелони оперативно опровергла эти слова, подчеркнув, что Италия «никогда никого ни о чём не просит», и выразила разочарование тоном, в котором союзник позволяет себе говорить с главой дружественного государства. В поддержку Мелони выступили ведущие политики Италии.
На саммите НАТО в Анкаре журналисты уточнили у Мелони характер их отношений с Трампом. Итальянский премьер назвала их дружескими, однако от дальнейших комментариев отказалась.
«На фоне недавних атак Трампа на Мелони её формула про “дружеские отношения” — классический ответ лидера среднего веса в альянсе, который не может позволить себе эскалацию с хозяином ядерного зонтика, но и не готов признать зависимое положение открыто. Скорее всего, это не “остыла и нормализовала”, а перевела конфликт в управляемую, ритуальную фазу: публичная демонстрация “дружбы” снижает давление на итальянские рынки и бизнес и снимает с Рима необходимость объяснять, почему у него напряжённые отношения с американским президентом на фоне роста угроз для НАТО», — пояснил эксперт.
Панкратов отметил, что для Трампа смена тона на площадке альянса «ничего не стоит».
«Он не отказывается от права в любой момент вернуться к язвительным постам, но получает имидж лидера, который умеет “проявлять великодушие” к союзникам при необходимости. С точки зрения российской разведывательной оптики это пример управляемого конфликта в блоке: Вашингтон оставляет за собой право публично унижать союзников и тестировать их лояльность, а национальные лидеры вынуждены закатывать скандал в дипломатическую упаковку, не имея ресурса для симметричного ответа», — добавил специалист.
Ужин с женой Мерца: проверка на лояльность.
При участии Трампа произошел и еще один инцидент. Он оказался за одним столом с супругой канцлера Германии Фридриха Мерца во время ужина между лидерами стран НАТО.
Во время ужина, по данным издания Bloomberg, Трамп и супруга лидера ФРГ обсуждали политические и личные темы. Позже к беседе присоединился и сам Мерц. Политик воспользовался возможностью наладить отношения с главой Штатов на фоне недавних разногласий.
Публичная перепалка между Трампом и Мерцем из-за ситуации вокруг Ирана ранее переросла в серьёзный политический кризис. Трамп резко раскритиковал позицию немецкого лидера, назвав Германию «разбитой» и обвинив Мерца в недооценке угроз.
Позже Белый дом принял решение сократить американский военный контингент в Германии — около 5 тысяч военнослужащих должны покинуть страну в течение 6−12 месяцев. В Берлине подчёркивают стремление сохранить конструктивные отношения с Вашингтоном.
«Сам факт того, что Трамп садится рядом с женой лидера, с которым у него публичная ссора, стоит рассматривать как осознанный социальный манёвр, а не случайную рассадку. Банкет на саммите — часть неформальной дипломатии, где посадка и жесты читаются прессой и аппаратами, а значит, подобный жест — мягкий способ послать сигнал самому Мерцу: конфликт не выходит за пределы мужского политического спора, семья как бы выносится за скобки. Одновременно американский президент публично демонстрирует, что контролирует тон контакта и может в любой момент перевести конфликт из жёсткой фазы в светский формат», — пояснил эксперт.
Панкратов добавил, что этот эпизод работает на имидж Трампа как человека, который не боится идти на демонстративные, слегка провокационные жесты, но при этом оставляет себе возможность в один шаг вернуться к диалогу, не теряя лица перед своим электоратом.
«Это не столько попытка “наладить отношения” в классическом дипломатическом смысле, сколько проверка того, насколько Мерц готов проглотить символическое доминирование в обмен на сохранение доступа к Вашингтону. В терминах разведанализа перед нами типичная игра через личные сюжеты вокруг лидеров НАТО: политический конфликт дополняется семейно-светскими сигналами, которые разряжают картинку для медиа, но не требуют от США менять ни одну из жёстких позиций по расходам и курсу альянса», — подчеркнул специалист.
Усмешка Эрдогана над Макроном в тёмных очках.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с усмешкой встретил французского лидера Эммануэля Макрона, прибывшего на официальную фотосессию руководителей НАТО в Анкаре в тёмных очках.
В среду в Анкаре состоялась традиционная церемония группового фотографирования глав государств — участников военного блока. Перед началом мероприятия Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте здоровались с каждым из прибывших лидеров. При этом Макрон оказался единственным, кто решил прийти в солнцезащитных очках, из-за чего Эрдоган ухмыльнулся при рукопожатии.
За день до этого Макрон попал в неловкую ситуацию во время приветствия первой леди Турции Эмине Эрдоган в Анкаре. Французский лидер попытался поцеловать руку жены турецкого президента, но та решительно отвела её в сторону. В итоге Макрон ограничился поклоном в сторону первой леди Турции.
«Усмешка Эрдогана при виде Макрона в тёмных очках на официозной фотосессии органично ложится на общий фон турецко-французской конфронтации — от Ливии и Восточного Средиземноморья до споров вокруг архитектуры европейской безопасности и расширения НАТО. Для Эрдогана Макрон — удобный персональный противник внутри блока: французский лидер активно говорил о “мозговой смерти” НАТО, критиковал турецкую линию в регионе и строит образ либерального европейского реформатора, с которым Анкаре удобно полемизировать. Любой внешний имиджевый повод — очки, поза, манера держаться — используется, чтобы подчеркнуть дистанцию и слегка высмеять француза в глазах турецкой аудитории», — пояснил эксперт.
Панкратов отметил, что для Эрдогана появление Макрона в очках стало отличным способом проявить ироничное отношение.
«Для Эрдогана — это удобный визуальный мем, сшивающий более глубокий конфликт интересов. Момент с очками — пример того, как персональная стилистика западных лидеров используется конкурентами внутри блока для подрыва их авторитета без прямого политического удара: усмешка превращается в атакующий жест, упакованный в форму личной иронии», — добавил специалист.
Дипломатия жестов и скрытых сигналов.
Саммит НАТО в Анкаре показал, что за официальными заявлениями скрывается сложная игра жестов, усмешек и вынужденных формул.
Трамп унизил Мелони, затем продемонстрировал «великодушие»; он сел за один стол с женой Мерца, проверяя готовность Германии проглотить доминирование; Эрдоган использовал малейший повод, чтобы высмеять Макрона.
Эти скандалы — не случайность, а часть большой политики, где личные отношения становятся инструментом давления.