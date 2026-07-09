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БПЛА «Севера» лишили ВСУ возможности перемещаться днем

Бойцы «Севера» лишили ВСУ возможности перемещаться днем в Харьковской области.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Подразделения беспилотных систем группировки «Север» лишили противника возможности перемещаться днем в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир с позывным Сват.

«Сейчас противник перемещается только ночью, в том числе и выполняет задачи по обеспечению своих боевиков. Днем мы сделали это невозможным. Ночью мы также минимизировали их возможности, благодаря чему уже наши передовые подразделения продолжают успешно выполнять задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской области», — рассказал командир подразделения БПС.

Он добавил, что расчеты подразделений беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» за июнь ликвидировали несколько наземных роботов-поставщиков (НРТК), более десяти квадроциклов и багги, свыше пяти автомобилей, а также склады хранения материально-технических средств противника.

По его словам, НРТК активно применялись для подвоза боеприпасов и продовольствия на передовые позиции и были важным элементом логистической цепочки ВСУ, однако расчеты БПЛА дивизии системно выявляют и уничтожают как роботизированные средства, так и автотранспорт.

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