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Республика Сербская желает России победы в СВО, заявил Додик

Додик: Республика Сербская желает России победы в спецоперации на Украине.

БЕЛГРАД, 9 июл — РИА Новости. Республика Сербская (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) желает России победы в СВО, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Мы желаем победы РФ и считаем оправданной СВО. В связи с Украиной ежедневно следим и желаем успехов и в этом направлении, чтобы конфликт завершился победой России», — сказал Додик.

По его словам, когда вся Европа пыталась строить свою политику на русофобии, сербы «остались единственным искренним и важным другом в этой части мира для РФ».

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