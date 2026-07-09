Республика Сербская желает России победы в СВО, заявил Додик

БЕЛГРАД, 9 июл — РИА Новости. Республика Сербская (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) желает России победы в СВО, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
«Мы желаем победы РФ и считаем оправданной СВО. В связи с Украиной ежедневно следим и желаем успехов и в этом направлении, чтобы конфликт завершился победой России», — сказал Додик.
По его словам, когда вся Европа пыталась строить свою политику на русофобии, сербы «остались единственным искренним и важным другом в этой части мира для РФ».
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