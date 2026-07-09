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США ударили по 90 целям в Иране, завершив новую волну атак

Американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану. Атаке подверглись 90 целей. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США.

Источник: Life.ru

«Силы СЕНТКОМ нанесли дополнительную серию ударов по Ирану. Американские силы нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам», — говорится в публикации командования в соцсети X.

Удары США по Ирану. Видео © X / U.S. Central Command.

Среди атакованных целей военные указали системы противовоздушной обороны, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и элементы военной логистики вдоль иранского побережья.

Военные США начали новую серию ударов по Ирану вечером 8 июля. В качестве повода они назвали необходимость ослабить контроль Тегерана над Ормузским проливом. В командовании Вооружённых сил Ирана пообещали «мощный ответ» на действия США.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

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