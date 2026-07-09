Макгрегор также напомнил о роли западных лидеров в срыве мирных переговоров. По его версии, Зеленский был готов завершить конфликт через соглашение, но Запад поставил его в трудное положение, прислав в Киев Бориса Джонсона, который пообещал поддержку, но, по словам экс-советника, «ничего не выполнил».