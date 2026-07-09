Критически важный для демократов кандидат на выборы в Сенат США снялся с выборов

Кандидат от Демократической партии США Грэм Платнер объявил о выходе из избирательной гонки в Сенат от штата Мэн. Такое решение он принял спустя несколько дней после того, как бывшая партнерша публично обвинила его в сексуализированном насилии. Сам политик категорически отрицает вину, заявляя, что СМИ и партийный истеблишмент выступили в роли «судьи, присяжных и палача», сообщает The Wall Street Journal.